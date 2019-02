Arrivés à Incheon avec un visa de tourisme le 28 décembre dernier, Nkuka Lulendo, sa femme et ses quatre enfants qui ont moins de 10 ans, ont été bloqués par les services d'immigration sud-coréen et n'ont depuis plus quitté la zone de transit de l'aéroport. Une campagne menée par les groupes d'activistes et baptisée "" a permis de faire écho dans la presse et les réseaux sociaux de la situation de la famille Lulendo.