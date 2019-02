Vintage Korean Music #05 - Kim Heung-guk, Papillon Machaon

Ah.... Chanteur, acteur et grand fan de football, en particulier de l'équipe nationale de football de Corée du Sud pour laquelle il ne manque pas un match. Il se spécialise dans le genre trot à la fin des années 80 et début des années 90.C'est là qu'il sort le 1er août 1989qui signifie le Papillon Machaon également appelé le grand porte-queue, une espèce de lépidoptères de la famille des Papilionidae).Connu pour sa moustache (fait rare chez les Coréens dans les années 80-90), il finira par se la raser lorsque les Sud-coréens arriveront en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud en 2010. Il est encore très présent dans les médias aujourd'hui via ses participations à des programmes télévisés et la présence de sa fille Kim Ju-hyun dans l'émission "L'École des Idoles" (아이돌학교).Ce tube est connu de tous les Coréens (attention à ne pas confondre avec le chanteur du même nom des années 70) car la mélodie est amusante et surtout le pas de danse créé par Kim Heung-guk aussi mémorable qu'inattendu. Il sort même le 23 décembre 1989 un film sur le thème de cette chanson baptisé 앗싸! 호랑나비 du réalisateur Won Jeong-su.Et la légende voudrait que même Cristiano Ronaldo ait copié le pas de danse de Kim Heung-guk pour la promotion de sa marque de chaussures CR7.Les reprises ont été nombreuses mais la version hip-hop interprétée par(리듬파워) aveclors de l'émission(compétition de chanteurs hip-hop sur la chaîne câblée Mnet) a été un véritable carton.