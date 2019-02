Vintage Korean Music #07 - Ryu Bok Sung and Latin Koreana, Walking Alone In MyungDong Street

De la musique latine en Corée du Sud, il fallait y penser. C'estqui a initié les Coréens aux pas de danses sud-américains dès les années 70 avec son groupe. Si le premier album sorti en 1972 est aujourd'hui quasiment introuvable, c'est l'album de 1978 qui rencontre un grand succès avec son titre "" (혼자 걷는 명동 길).Est-ce le hasard ou la chance, autant est-il que la même année que la sortie de cet album, les groupes de musique latine se multiplie dans la péninsule avec entre autre Saesaem Trio () avec leur titre 나성에 가면 et les(Bluebells) cartonnent avec leur titre 희미한 옛사랑의 그림자 inspiré du groupe mexicainSi ce deuxième album de Ryu Bok Sung est une pièce rare et chère, la maison de production Beatball Music a décidé de rééditer l'album en 2016. Le titre "" n'est en fait pas sorti en 1978, mais un peu avant, en 1975, sur le premier album des Young Man's Square (젊은이의 광장) avec une version rock chantée par Lee Yong-bok que Ryu Bok Sung reprendra en version latinisée.Les sept premiers titres sont des chansons vocales et les cinq derniers titres sont des musiques instrumentales de Jeong Sung-jo. Le dernier titre intitulé 째즈의 혼이여 내게로 est intégralement signé de Ryu Bok Sung. C'est la raison pour laquelle sur la pochette arrière (voir image ci-dessus, colonne de gauche), le groupe a décidé de séparer les titres en deux groupes : Chansons de Ryu Bok Sung & Latin Koreana et Performance orchestrale de Ryu Bok Sung & Latin Koreana.Avec entre autres Choi Se-jin (giro, timbale et conga), Jo Won-ik (bass) et Kang Dae-kwan (trompette), le groupe est emmené par pas moins de cinq saxophones, trois trompettes, un trombone, une guitare, une batterie ou encore un clavier tel un big band latin. Ryu Bok Sung a étudié le jazz latin dès les années 60 et a poursuivi toute sa carrière dans le jazz.Lors de la sortie de l'album, il lui est recommandé de ne pas utiliser l'anglais coréanisé sur la pochette, alors Ryu Bok Sung décide de ne pas écrire "latin koreana" (라틴코리아나) en coréen et remplace donc le terme par un feu tricolore qui se dit "Sinhodeung" en coréen (신호등) ce qui donne comme nom de groupe coréen :