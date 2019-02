De nouveaux taxis envahissent Séoul

C'est parti. Depuis le vendredi 1er février, la franchise de taxis Tago Solutions Ltd. peut mettre à disposition du grand public sa flotte de véhicules. Le gouvernement métropolitain de Séoul a délivré une licence pour cette société qui a rempli tous les critères nécessaires depuis le mois de septembre dernier. Sa particularité ?. Les 4 000 véhicules de Tago passeront un dernier tests auprès de la ville de Séoul.Parmi les services mis en place par la franchise Tago qui a baptisé ses taxis, le plus attendu est bien entenduqui est un service de taxi dédié uniquement aux femmes. Les taxis sont conduits par des femmes et les passagers ne sont que des passagères, à moins que ce soit un passager d'école élémentaire ou d'âge inférieur qui pourra alors être un garçon.Les taxis Waygo Lady ont également à disposition un, une première en Corée du Sud. Après les premiers tests de ces prochaines semaines, ce service entrera en opération complète sur Séoul. Parmi les autres services, Tago proposera égalementqui permet d'assigner automatiquement le taxi le plus proche lorsqu'un appel est fait.Les conducteurs de Waygo Blue ne savent alors pas la destination de leur futur passager qui le leur dira une fois à bord. Aucun refus possible donc. Les prix des taxis identifiés Waygo seront plus chers de 2 à 3 000 wons. Les conducteurs seront eux payés comme des salariés pendant les trois premiers mois de tests. D'autres services pour les animaux et les personnes âgées verront le jour, comme nous vous le rapportions au début du mois de décembre (voir Séoul invente les taxis pour femmes, pour animaux et pour vieux ).