Guerre déclarée entre travailleurs coréens et clandestins

Mardi matin. Il est 5 heure sur le chantier de Yongsan, en plein cœur de Séoul, où de nouveaux appartements luxueux verront le jour d'ici quelques années. Devant le chantier, 1 200 hommes, poing en l'air, ruban rouge autour du crâne. Ils sont tous membres de la fédération coréenne des syndicats de l'industrie de la construction. Ils resteront quatre heures. Cette manifestation n'a qu'un seul objectif :" déclare la fédération qui se plaint de l'immobilisme du gouvernement métropolitain de Séoul et du ministère de la justice alors que tout le monde sait que les travailleurs étrangers en situation irrégulières sont sur ce chantier.Si du côté de la justice, les choses ont bougé depuis le mois de septembre dernier avec le rapatriement avec effet immédiat (sans seconde chance) des travailleurs migrants en situation irrégulière, les travailleurs locaux savent bien que les embauches de travailleurs illégaux sont monnaie courante. Les pétitions se multiplient sur le site du palais présidentiel, Cheong Wa Dae, appelant le gouvernement à agir.La croissance économique ralentie et le manque d'emplois vont dans le sens des employés coréens qui ne veulent pas voir des travailleurs illégaux prendre des postes qu'ils sont capable d'assurer. Sur l'une des pétitions est inscrit : "". Un texte qui a le mérite d'être clair.Selon l'association de la construction en Corée du Sud, le nombre de travailleurs migrants compte pour 19.5% des salariés du secteur soit 226 391 personnes (mai 2018). Bien entendu, ce chiffre ne compte que les salariés détenant un visa leur accordant le droit de travailler en Corée.Si les travailleurs migrants sont nécessaire dans ce secteur, comme le rapporte Choi Eun-jung, chercheur à l'institut de recherche coréen pour la construction et l'économie (CERIK), c'est au gouvernement d'apporter une solution pour en embaucher davantage légalement, la main d'oeuvre locale se faisant de plus en plus rare dans la construction." déclare-t-il à la presse. "". Toujours est-il que sans mouvement du côté du gouvernement ou de la ville de Séoul, la finalisation de ce chantier est compromise ou accusera d'un retard important.