Le Burning Sun adepte du GHB, la drogue du viol, pour ses clients VIP ?

C'est un scandale qui commence à trouver de l'écho dans les médias. Si jusqu'à présent ce n'était que de la suspicion, l'affaire prend désormais une nouvelle tournure après le témoignage d'un client VIP du Burning Sun (클럽 버닝썬), ce club tendance de l'hôtel Le Méridien, dans le quartier d'affaire du Sud de Séoul (station Sinnonhyeon), souvent surnommé le "club de Seungri" (chanteur du groupe de K-pop Big Bang et hommes d'affaires multicasquettes), à tort puisqu'il n'en est pas le propriétaire mais participe simplement à la gestion du club. La chaîne MBC, pour qui ce client VIP s'est confié, rapporte ainsi que le personnel du club drogue les jeunes filles afin d'aider les clients VIP à les violer.Selon lui, le personnel du Burning Sun n'hésite pas à envoyer des messages aux clients les plus riches afin de les faire venir et de les faire profiter des filles "prêtes" pour eux. Dans son témoignage, il affirme également avoir déjà reçu une photo d'une jeune fille dénudée et inconsciente avec un message indiquant qu'elle était prête pour lui. Puis des vidéos de jeunes filles se faisant violer, précisant dans le message que les jeunes filles ne savaient même pas qu'elles étaient filmées." ajoute-t-il. Des messages qu'il avoue avoir reçu toutes les deux semaines vers 22h lorsque le club ouvre et ce pendant cinq mois d'affilé jusqu'en décembre dernier. Selon lui, le personnel du club choisit les filles à droguer afin de les "mettre à disposition" de riches clients chinois qui dépensent 30 millions de wons par soirée (environ 25 000 euros). En retour, le personnel reçoit de très bons pourboires.Ce type de déclarations n'est pas inédit en Corée du Sud. Et comme un peu partout dans les grandes villes du monde. Bien que les filles droguées et violées essayent de diffuser des informations sur les plateformes de partage (surpar exemple), il leur est difficile de porter plainte sans preuve. Au final, les viols ne sont finalement quasiment jamais punis car jamais déclarés aux services de police.Pourquoi tant de cas de drogue puis de viols dans les clubs de ce genre ? Tout simplement parce que l'accès au GHB, l'acide 4-hydroxybutanoïque, autrement dit la drogue du viol, est trop peu contrôlé. La consommation de cette drogue de synthèse, insérée dans des consommations offertes aux filles qui viennent s'amuser, provoque alors des vertiges, une possible euphorie puis une amnésie partielle ou totale.La police de Séoul a décidé d'interroger le patron du club, Lee Moon-ho, mercredi dernier à propos de ses allégations. Les policiers ont procédé à une fouille du club afin de saisir des évidences d'utilisation de drogue ainsi qu'à une fouille au sein du commissariat de police de Yeoksam, à proximité, pour des liens de corruption possible.Un client a récemment affirmé que la police protégeait ouvertement les exploitants du club après avoir été attaqué par des policiers qu'il avait lui-même contacté alors qu'il était menacé par le personnel du club pour avoir essayé de protéger une fille harcelée sexuellement.Une pétition sur le site du palais présidentiel Cheong Wa Dae a été lancé et a recueilli plus de 20 000 signatures, demandant une enquête approfondie sur Burning Sun et la punition des responsables. Seungri, bien qu'il ne soit pas propriétaire du club, est tout de même sous le feu des projecteurs et les internautes lui demandent de prendre ses responsabilités vis-à-vis des propriétaires.