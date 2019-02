Park Won-soon en guerre contre la viande de chien

Le maire de la capitale sud-coréenne, Park Won-soon, a annoncé ce weekend, lors d'une conférence de presse menée en marge du visionnage du film animé "Underdog", qui raconte l'histoire des chiens abandonnés dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corée, qu'il mettrait fin à la commercialisation de la viande de chien dans la ville de Séoul. Quelques abattoirs subsistaient du côté de Cheongnyangni, à l'Est de la capitale, mais la plupart ont dû fermer suite à une série de mesures mises en place par le gouvernement métropolitain.Selon Park, "". Ce n'est donc pas un arrêt des abattoirs mais plutôt une relocalisation. Une manière comme bien souvent de déplacer le problème ailleurs. Sur le marché de Gyeongdong du côté de Jegi-dong, trois commerces vendent de la viande de chien et deux abattoirs font parti du marché.Une annonce qui vient donc réconforter les groupes locaux de défense de la cause animal, actuellement en forte opposition aux propriétaires de fermes canines qui se plaignent d'une campagne intense menée contre eux et leur seul moyen de subsistance. Si la communauté internationale et les associations locales poussent le gouvernement a interdire la viande de chiens, il ne peut être enlevé à la Corée du Sud le fait que sa consommation entre aussi dans la culture gastronomique du pays.La viande de chien est commercialisée et consommée depuis la période de Trois Royaumes (de -57 à 668) dans la péninsule coréenne. Aujourd'hui, c'est du côté du marché de Moran à Séoul que les consommateurs se dirigent pour acheter leur viande. Ce marché représente 30 à 40% des ventes de viande de chien de toute la péninsule.Selon la KARA (Avocats pour les Droits des Animaux en Corée du Sud), entre 780 000 et 1 million de chiens sont tués chaque année en Corée afin d'être consommés (voir l'article en coréen du Chosun ). Un chiffre très élevé par rapport à ce que rapporte les vendeurs du marché de Moran ( environ 20 000 chiens vendus en 2017 ), théâtre de nombreuses manifestations contre les abattoirs et les commerçants.La Corée du Sud a un problème canin. 8 500 chiens sont chaque année abandonnés dans la ville de Séoul et un quart d'entre eux finissent pas être euthanasiés faute d'adoption. Park Won-soon souhaite s'engager à réduire ce nombre via des campagnes publicitaires poussant à l'adoption de chiens abandonnés mais aussi au fait qu'il ne faille plus abandonner son animal domestique.