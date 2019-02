Premier festival du théâtre francophone avec Lorànt Deutsch

La(Korea International Theatre & Arts Company) est une toute jeune association (2016) mais déjà au cœur de l'actualité franco-coréenne. Avec pour mot d'ordre l'encouragement et le développement des collaborations artistiques, la KITAC agit comme une plateforme de création et d'expression pour les artistes internationaux. Elle accueillait par exemple l'année dernière l'acteur Jacques Weber qui venait interpréter Hugo au Bistrot.Et cette année commence sur les chapeaux de roue puisque la KITAC organise le tout premier festival du théâtre francophone en Corée du Sud. Cinq jours de théâtre francophone qui se dérouleront du 27 au 31 mars prochain avec cinq compagnies théâtrale venant de France (dont une de Guyane), de Corée du Sud et de Belgique.Cinq jours donc avec cinq spectacles en français qui seront sur-titrés en coréen ou en anglais mais aussi despour les scolaires (deux ateliers de deux heures au Lycée International Xavier), des conférences (avec Salma Alaoui, et), des concerts (DJ MUSHXXX le 30 mars et Denis Sungho le 31 mars), bref cinq jours de fête.D'un point de vue théâtre, l'événement débutera le 27 mars à 20h avec le contede Grégory Alexander (Guyane) avec la Compagnie des cueilleurs de brume. Le 28 mars à la même heure, ce serade Virginie Despentes qui sera lu à deux voix par une comédienne coréenne et la belge Selma Alaoui (public : à partir de 16 ans). Le 29 mars, la Compagnie Simple Instant jouerade Jean-Luc Lagarce (France).Lorànt Deutsch (qui tourne actuellement À toute berzingue ! , un programme pendant lequel, en 5 minutes, il présente les villes de France comme La Rochelle, Nice ou Niort ) entre en scène à partir du 30 mars à 20h au Dream Art Center pour "". 1h15 de stand up culturel et divertissant, mélangeant histoire, légendes et mystères. Sur l'écran, une visite interactive de Paris, des vidéos, des animations et des reconstitutions 3D pour une immersion totale du public dans la capitale française. Le 31 mars, rendez-vous à 18h dans la même salle où seul devant un écran géant, il emmène le public pendant 1h15 dansRendez-vous au Dream Art Center, en plein coeur du quartier de sthéâtre s de Daehakro, près de la sortie 1 de la station Hyehwa. Réservez dès maintenant vos places sur www.kitac.co/fr/boutique ou sur Naver Pay , par téléphone (français/anglais 010-2181-4470 ou coréen/anglais 010-5374-5303) ou par mail kitac.company@gmail.com et profitez de tarifs réduits !