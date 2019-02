Que faire de la Fontaine de la Coupe du Monde ?

Si vous êtes en Corée depuis plus de quatre ans, alors vous l'avez forcément aperçue lors de vos déplacements vers le Nord-ouest de Séoul ou tout simplement en vous dirigeant de la capitale vers l'un des deux aéroports de la région, Gimpo ou Incheon International Airport.(선유도공원월드컵분수대) a été construite afin de célébrer la Coupe du Monde de la FIFA 2002 organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon.Située à quelques centaines de mètres du World Cup Stadium, le stade qui a accueilli la fameuse demi-finale qui aura vu la Corée du Sud être défaite par l'Allemagne, cette fontaine était une sorte de grand geyser installé en plein milieu du fleuve Han. Elle se voulait être un symbole de la ville de Séoul avec son jet pouvant monter jusqu'à 202 mètres de haut (202 pour se rapprocher des chiffres composant 2002).Seul souci, c'est qu'elle coûtait, une fois en opération, pas moins de 10 millions de wons de l'heure, soit environ 7 850 euros. Raison pour laquelle le gouvernement métropolitain de Séoul a décidé l'arrêt complet de son opération en janvier 2015, la laissant depuis lors inactive et à l'abandon. Mais la semaine dernière, la capitale a annoncé avoir lancé un groupe de travail afin de réaménager l'installation de la fontaine de la Coupe du Monde.L'objectif serait ainsi d'en faire un nouveau point touristique de la capitale et les projets se multiplient ; parmi ceux pris le plus en considération, la fontaine pourrait se transformer en Centre culturel et historique du Fleuve Han, ou bien intégrer une galerie sous le nom de Hangang Soo Gallery avec un sol vitré et un aquarium permettant d'admirer les espèces marines du fleuve. Une autre solution serait de déplacer l'installation un peu plus proche deafin d'offrir un accès piéton via un ponton.Séoul a annoncé avoir lancé une recherche d'alternative pour ce site historique afin de le rénover via son département Projet Hangang. Une décision finale sera prise d'ici l'année prochaine et les travaux débuteront pour une ouverture du nouveau site en 2022.