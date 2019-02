Séoul-Pyongyang officiellement candidates pour les JO de 2032

En 2032, que se passera-t-il dans la péninsule coréenne ? Personne ne le sait. Mais beaucoup espèrent que les deux frères ennemis séparés depuis plus d'un demi-siècle pourront, main dans la main, célébrer le sport international en organisant conjointement les 35ème Jeux Olympiques d'été de 2032. C'est désormais officiel. La ville portuaire de Busan, au Sud-est de la Corée du Sud, est définitivement éliminée par le Comité olympique et sportif de Corée du Sud.Séoul remporte, via une candidature combinée avec Pyongyang, la candidature officielle de la Corée du Sud par 34 voix contre 15 pour la deuxième ville du pays. C'est ainsi la deuxième candidature officielle de la capitale sud-coréenne après les Jeux Olympiques d'été de Séoul de 1988. La marche commune de la Corée du Sud et de la Corée du Nord lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Hiver de Pyeongchang il y a un peu plus d'un an.Tout comme l'équipe conjointe de hockey féminin sud et nord-coréenne ou encore la déclaration du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et du président sud-coréen Moon Jae-in à Pyongyang en septembre dernier pour une candidature conjointe pour les JO de 2032, sont autant d'éléments qui ont permis à Séoul de surclasser Busan.Séoul voit déjà les choses en grand avec une cérémonie d'ouverture menée simultanément dans les deux capitales via l'utilisation de technologies de communication ultra-modernes. Le gouvernement métropolitain de Séoul table déjà sur un budget total de 5 580 milliards de wons (4,5 milliards d'euros) dont 3 850 milliards seront consacré à Séoul et le reste à Pyongyang.Pour ce qui est des infrastructures, Séoul estime qu'un investissement de 28 554 milliards de wons (22,5 milliards d'euros) sera nécessaire pour établir les infrastructures d'accueil dont une majeure partie (22 660 milliards de wons) iront en tout état de cause à la Corée du Nord. "" affirme un porte-parole de la ville de Séoul.À première vue, la candidature conjointe des deux Corée sera opposée aux candidatures de l'Égypte (Caire), de la Chine (Shanghai), de l'Australie (Melbourne), de l'Inde (Mumbai) et de la Russie (Vladivostok). Avec Tokyo en 2020, puis Paris en 2024 et Los Angeles en 2028, le choix d'un pays asiatique pour les Jeux Olympiques d'Été 2032 est plus que probable. L'évolution des relations entre les deux pays sera bien entendu le facteur clé pour un succès et l'obtention des Jeux.Le ministre de la culture, des sports et du tourisme sud-coréen Do Jong-hwan est parti ce matin même en direction de la Suisse pour une réunion avec des représentants de la Corée du Nord et du Comité international olympique sur l'accroissement de la coopération inter-coréenne dans le domaine du sport.