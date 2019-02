Tendance : moins de café, plus de plats préparés et de suppléments

Serait-ce la fin de la folie du café en Corée du Sud ? Peut-être pas encore, mais c'est un début. Cela faisait six ans que le niveau des importations en volume de café augmentait. 2018 signe donc l'arrêt de cette tendance puisque l'importation de café l'année dernière n'a atteint que les 143 000 tonnes, soit 2 600 tonnes de moins qu'en 2017, selon le service des douanes coréen.Après un bond considérable entre 2015 et 2016 (de 128 000 à 141 000 tonnes), la croissance des importations a ralenti entre 2016 et 2017 atteignant la barre des 145 600 tonnes.. Ils sont partout, à chaque coin de rue, sous forme de franchise ou de petits commerces indépendants.Avec des prix allant du simple au triple comme pour un café américain (Americano) qui peut se trouver aussi bien à 1 500 wons dans un magasin de proximité qu'à 4 500 wons dans une chaîne. Les petits ont le plus de mal à survivre face aux géants que sont Starbucks et Dongsuh Foods (Maxim, T.O.P.) dont la croissance est sans fin.Mais alors qu'elle est la nouvelle tendance alimentaire des Coréens ? Le prêt-à-manger (plats préparés) est le nouveau mot à la mode. Avec de plus en plus de Coréens qui vivent seuls, c'est une tendance qui risque de croître fortement dans les années qui viennent. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales a conduit une enquête auprès de 2 021 foyers l'été dernier et ils sont 28.1% à indiquer qu'ils continueront à acheter de plus en plus de plats de ce genre, contre 1.2% qui pensent l'inverse.Une enquête qui montre que 61% des foyers en Corée a déjà acheté au moins une fois un plat préparé (de type kimbab, plats à réchauffer, etc.) dans l'année. Les foyers dépenseraient en, comme les mets congelés à 93.9% (ravioli, pizza), les nouilles 93.6% (ramyeon) et les kimbab à 87.2%.Les résultats de ce rapport montre autre chose :comme les vitamines ou les produits riches en minéraux. 89.3% des foyers ayant répondu affirment en consommer. Parmi les adolescents, 20.6% prennent des suppléments lactiques et probiotiques et 19.6% des personnes âgées préfèrent se tourner vers les produits naturels comme le ginseng (voir Le Ginseng coréen cartonne ).Les répondants ont acheté en moyenne 3,36 suppléments de santé au cours de l'année dernière, près d'un tiers achetant sur recommandations de leurs amis et de leur famille (31.9%), et 17.5% après avoir vu une publicité.