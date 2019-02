Vintage Korean Music #06 - Songolmae, A Chance Encounter

Premier album de Songolmae avec Bae Cheol-soo, Lee Bong-hwan, Lee Eung-su et Ji Deok-yeob

세상만사 (1981)

FACE A

어쩌다 마주친 그대 (A Chance Encounter) - 02:57 (Gu Chang-mo)

우리들 - 02:42 (Lee Jong-myeong)

그대는 나는 - 05:00 (Lee Eung-su)

다시한번 - 04:10 (Gu Chang-mo)

세상만사 - 04:20 (Lee Eung-su)





FACE B

하다 못해 이 가슴을 - 02:40 ((Lee Eung-su)

모두 다 사랑하리 - 04:10 (Kim Jeong-seon)

빨리 빨리 - 02:50 (Kim Jeong-seon)

내 마음의 꽃 / 길지 않는 시간이었네 - 05:00 (Gu Chang-mo et Lee Eung-su)

바람 - 03:00 (Kim Tae-gon)







어쩌다 마주친 그대

Paroles en coréen :





어쩌다 마주친 / 그대 모습에 / 내 마음을 빼앗겨 버렸네

어쩌다 마주친 / 그대 두눈이 / 내 마음을 사로잡아 버렸네





그대에게 할말이 / 있는데 / 왜 이리 / 용기가 / 없을까

음 말을 하고 싶지만 / 자신이 없어

내가슴만 두근두근 / 답답한 / 이 내마음 / 바람속에 날려보내리





피어나는 꽃처럼 / 아름다운 그녀가 / 내 마음을 뺏아아 버렸네

미소처럼영농한 / 그대 고운 두눈이 / 내 마음을 사로잡아 버렸네





그대에게 할말이 / 있는데 / 왜 이리 / 용기가 / 없을까

음 말을 하고 싶지만 / 자신이 없어

내 가슴만 / 두근두근 / 바보 / 바보 / 나는 바보인가봐





그대에게 할말이 / 있는데 / 왜 이리 / 용기가 / 없을까

음 말을 하고 싶지만 / 자신이 없어







내 가슴만 / 두근두근 / 바보 / 바보 / 나는 바보인가봐

Traduction en français :





Lors d'une rencontre au hasard, Ta beauté a volé mon cœur,

Lors d'une rencontre au hasard, Tes deux yeux ont capturé mon cœur





J'ai quelque chose à te dire, Mais pourquoi je ne trouve pas le courage

Bien que je veuille te dire quelque chose, Je n'ai pas assez confiance en moi,

Seul mon cœur palpite, ce sentiment frustrant, Je le laisse aller avec le vent.





Aussi belle que l'éclosion d'une fleur, Cette fille a volé mon cœur,

Aussi belle que la rosée, Tes deux yeux amoureux ont capturé mon cœur





J'ai quelque chose à te dire, Mais pourquoi je ne trouve pas le courage,

Bien que je veuille te dire quelque chose, Je n'ai pas assez confiance en moi,

Seul mon cœur palpite, Idiot, idiot, je suis vraiment un idiot.





J'ai quelque chose à te dire, Mais pourquoi je ne trouve pas le courage,

Bien que je veuille te dire quelque chose, Je n'ai pas assez confiance en moi,

Seul mon cœur palpite, Idiot, idiot, je suis vraiment un idiot.

Cho Yong-pil (voir 모두 다 사랑하리 créera également la surprise avec 4 semaines de suite en haut des charts du 15 décembre au 5 janvier 1983. Malheureusement, la star du moment,(voir VKM #03 - Kim Trio ), rafflera tous les prix avec son titre 비련 sorti au même moment.









어쩌다 마주친 그대 sera repris de nombreuses fois après sa sortie : en 1990, Kim Hong-tak l'inclut dans son Korea Rock Medley : All That Rock 23 et en 1996, la chanteuse pop Heidi n'hésite pas à faire des reprises de

어쩌다 마주친 그대 et

모두 다 사랑하리. Le groupe indie Siberian Husky fera de même en 2002 avec un album Tribute to Songolmae with Originals Songolmae.





En 2011, c'est Kim Kyung-ho qui reprend

모두 다 사랑하리 dans l'émission de MBC 나는 가수다 (I am a singer) puis Heo-gak qui reprend

세상만사

pour remporter la compétition de KBS

어쩌다 마주친 그대

par le groupe Busker Busker lors de la saison 3 de l'émission SuperStar K en 2011 qui fera un véritable carton (voir vidéo ci-dessous).





partition de A Chance Encounter (어쩌다 마주친 그대)

Dans trois jours, c'est la, alors rien de mieux que de se remémorer l'excellent "A Chance Encounter", également traduit "Met You By Chance" () du groupe Songolmae (). Probablement l'un de mes titres préférés rock disco de la péninsule sud-coréenne.Songolmae est un groupe fondé à la fin des années 70 - rencontre entre Bae Chul-soo et Gu Chang-mo en 1978 qui fondent le groupe Black Tetra, qui se dissoudra rapidement pour obligation de service militaire d'une partie du groupe, puis réorganisation sous le nom de Songolmae à partir du mois d'avril 1979 - et dont le nom (송골매 ou 松鶻매) signifie leDe juin 1979 à février 1981, le groupe se compose de quatre membres : Bae Cheol-soo à la voix et aux percussions (encore très connu pour ses émissions radios aujourd'hui), Ji Deok-yeob à la guitare, Lee Eung-su à la basse et Lee Bong-hwan à la voix et au clavier. Il sort son premier album le 13 septembre 1979. Lee Eung-su et Ji Deok-yeob quittent le groupe pour partir faire leur service militaire et laissent leur place àà la voix,à la guitare,aux percussions età la basse.reste à la voix mais passe des percussions à la guitare etne change rien.Pendant presque quatre ans (avril 1981 à décembre 1984), ce groupe deviendra la référence en matière de rock-disco en Corée du Sud. Songolmae sortira trois nouveaux albums dont ce deuxième album, sorti le 15 janvier 1982, qui se place en 48ème position des 100 meilleurs albums de musique populaire coréenne (paret le journalen 2007), avec le titre référence. Pour les amateurs de musique pop coréenne des années 70-80, c'est définitivement le mélange du style de Black Tetra et de la nouvelle composition du groupe Songolmae qui font de cet album (Earth Records) une véritable réussite.Ce véritable chef d'oeuvre qui allie le hard-rock à la pop et au style émotionnel de Black Tetra se compose de 10 morceaux. Ils y reprennent d'ailleurs deux titres du premier album sorti en 1979 : 세상만사 (Tous les travaux du monde) et 길지 않은 시간이었네 (Un moment pas si long) rattaché pour l'occasion à un titre baptisé 내 마음의 꽃 (La fleur de mon cœur) et qui est le plus grand symbole de l'assemblage entre Black Tetra et Songolmae.À l'inverse du premier album, les membres participent à l'écriture des titres comme Gu Chang-mo, Kim Jeong-seon ou encore Bae Cheol-soo. Lee et Ji qui sont partis à l'armée ont également contribué à cet album. Parmi les autres titres de l'album :Et c'est bien évidemmentqui deviendra le plus grand succès du groupe Songolmae. Du 7 avril au 5 mai 1982, ce titre prend la première position du TOP 10 des chansons du classement KBS. Pour la première fois, les Coréens entraient en symbiose avec un style novateur, différent de la pop et du funk de la fin des années 70. Songolmae sonne la révolution du rock des années 80.Le titre불후의 명곡 (Immortal Song 2: Singing the Legend). Une émission qui verra également le chanteur Lee Hong-gi du groupe de rock-popreprendre 모두 다 사랑하리 et Nam Woo-hyun dereprendre 어쩌다 마주친 그대. Sans oublier la reprise inédite deLe groupe perdra ensuite doucement en intensité avec le départ de Gu Chang-mo qui se lance dans une carrière solo. De janvier 1985 à décembre 1986, les cinq membres poursuivent le groupe en sortant deux nouveaux albums (albums 5 et 6) avant de voir partir Oh Seung-dong et Kim Sang-bok. De janvier 1987 à 1991, le groupe est composé de 6 membres avec trois nouveaux Lee : Lee Tae-yoon à la basse et au chant, Lee Gun-tae aux percussions et Lee Jong-wook au clavier. Trois nouveaux albums sortiront (albums 7 à 9) avant de signer la fin du groupe, 12 ans après sa création.