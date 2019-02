Jumbo Seafood, une nouvelle chaîne de restaurants en Corée

En Europe, Jumbo Seafood n'est pas vraiment une chaîne connue. Elle est même totalement inconnue. Mais pour tous ceux qui se sont un peu baladés en Asie et plus précisément à Singapour, Jumbo Seafood, c'est le restaurant où il faut aller pour apprécier les produits de la mer. Avec des restaurants un peu partout (Singapour, Thaïlande, Vietnam, Chine, Taïwan), le groupe Jumbo Seafood souhaite désormais conquérir les palais sud-coréens.Pour se faire, la chaîne de restaurants a signé un partenariat avec TCI, une filiale du groupe Didim, pour monter une joint venture, baptisée JD F&B, qui opérera la chaîne sur le territoire coréen. Un premier restaurant Jumbo Seafood verra le jour du côté de Dogok-dong, un quartier affluent du Sud de Séoul, d'ici le mois de juin prochain.Cet établissement sera créé sur une surface proche de 1000 mètres carrés, ce qui en fera un restaurant de très grande taille pour le quartier. Avec 27 restaurants (fin 2018) en Asie dont six sur Singapour, le groupe côté à la bourse de Singapour, a enregistré un chiffre d'affaires de 153 millions de dollars l'année dernière.Didim, de son côté, est dans le milieu de la restauration depuis 1999 et a intégré le second marché boursier de Séoul (KOSDAQ) en août 2017 avec 61,2 millions de dollars de chiffre d'affaires (2017). Le groupe possède près de 400 établissements en Corée et 34 à l'étranger avec 20 marques différentes comme Yeon-Ahn Sikdang.