LG Uplus acquiert CJ Hello et devient le 2ème acteur de la TV câblée

Ha Hyun-hoe, vice-président de LG Uplus

Quatrième principale opérateur de télévision câblée de Corée du Sud, LG Uplus a décidé de passer la vitesse supérieure en rachetant le service CJ Hello du groupe CJ E&M, spécialiste de l'alimentaire et du divertissement, branche d'un des premiers conglomérats de la quatrième économie asiatique, CJ Group. En s'associant au troisième opérateur du pays, LG Uplus se place en deuxième place des opérateurs sud-coréens, juste derrière KT Corp. et juste devant SK Broadband, branche du géant SK Telecom.Une très mauvaise opération pour SK Broadband qui avait tenté un rachat de CJ Hello en 2016 mais qui avait échoué après le gouvernement ait décidé qu'un tel rapprochement allait à l'encontre des règles de la concurrence. Le prix de rachat était pourtant le même que celui proposé par LG Uplus. le prix pourrait même être revu à la baisse car les circonstances ont changé depuis trois ans. Une décision finale pour ce rachat sera validé par le conseil d'administration des deux groupes.À ce jour, CJ E&M détient 53.92% des parts de CJ Hello, soit une valeur de mille milliards de wons (environ 890 millions de dollars). Une validation de la part de la Commission pour un commerce équitable (FTC pour Fair Trade Commission) ainsi que du ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication sera nécessaire.Mais il ne fait aucun doute que cette fois-ci, le rachat de CJ Hello est bel et bien bouclé, après douze mois de travaux intenses de la part de LG Uplus. Le président de la FTC, Kim Sang-jo se montre optimiste : "". Une fois validée, LG Uplus comptera 7,8 millions d'abonnés à la télévision payante, soit 24.43% de parts de marché, réduisant de manière conséquente l'écart avec le leader du marché KT Group, qui a fusionné KT et KT Skylife, qui compte 9,26 millions d'abonnés.